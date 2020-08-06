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السديس: للمملكة مواقف تاريخية في دعم الشعوب الإسلامية في الأزمات والكوارث

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السديس: للمملكة مواقف تاريخية في دعم الشعوب الإسلامية في الأزمات والكوارث السديس: للمملكة مواقف تاريخية في دعم الشعوب الإسلامية في الأزمات والكوارث
أكد أن لا تدخر جهدًا في دعم الدول العربية والإسلامية والعالمية

السديس: للمملكة مواقف تاريخية في دعم الشعوب الإسلامية في الأزمات والكوارث

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن للمملكة على مدى تاريخها مواقف داعمة في أزمات ونكبات الشعوب والدول العربية والإسلامية.

وقال "السديس": المملكة لا تدخر جهدًا في دعم الدول والشعوب العربية والإسلامية والعالمية في نكباتهم وأزماتهم وكوارثهم الإنسانية؛ الناجمة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية.

وأضاف: المملكة حكومةً وشعبًا يقفون داعمين لكل أشقائهم وإخوانهم المنكوبين في مختلف دول العالم، هذا ديدنهم منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ودعا الله جل وعلا أن يحفظ قيادة هذه البلاد وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يشد أزرهم ويعلي بهم شأن الأمة الإسلامية، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين، والإنسانية جمعاء.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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