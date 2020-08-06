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السفير المعلمي يستعرض العلاقات الثنائية مع مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة

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أشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة في مكافحة الإرهاب وتعاونها مع المجتمع الدولي

السفير المعلمي يستعرض العلاقات الثنائية مع مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة

الْتقى مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، مع مندوب جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير رونالدو كوستا فيلهو عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية على الساحة الدولية، والتعاون بين وفدي البلدين في الأمم المتحدة.

وأشاد مندوب جمهورية البرازيل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مكافحة الإرهاب، وتعاونها مع المجتمع الدولي في هذا الصدد، وجهد السفير المعلمي من خلال قيادته الناجحة للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛ منوهًا بالبرامج التي يقوم بها المركز بهدف معالجة قضايا الإرهاب بجميع أشكاله.

من جانبه، أثنى السفير المعلمي على الدعم الذي تقدمه البرازيل لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجهودها وتعاونها مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الآفة.

كما تناول اللقاء التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية ضمن مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة للمجموعة لهذا العام؛ حيث أشاد مندوب البرازيل بنجاح المملكة في قيادة دفة المجموعة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل تفشي جائحة (كوفيد١٩).

السفير المعلمي يستعرض العلاقات الثنائية مع مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة

السفير عبدالله بن يحيى المعلمي نيويورك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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