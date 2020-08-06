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القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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