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الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

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الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير
تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام للرؤية

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول؛ مما يتسبب في شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، والمجاردة، وبارق، والبرك، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)؛ إذ تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٩ مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، من جانبها، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر؛ منوهًا بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني: ‏https://www.998.gov.sa.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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