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خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها

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خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها
قال: رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن

خريطة

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار حالة "رهو" الغزيرة على عدة مناطق اليوم الخميس وليلة الغد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع -بإذن الله- اليوم الخميس 16/ 12/ 1441هـ وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، واليمن، وعمان).

وأضاف: "رياح شمالية إلى شمالية غربية من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق؛ إلا أن يصرفها الله".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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