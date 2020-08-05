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بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

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حفاظًا على المظهر العام

بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

أزالت أمانة محافظة الطائف أكثر من 20 كشكًا وصندقة حديدية وأسوارًا مخالفة بالإضافة إلى متروكات صلبة من المواقع السياحية بأنحاء المحافظة، بعد أن كانت قد بدأت الفروع البلدية في توجيه أصحاب الأكشاك والأعشاش والصنادق بإزالتها قبل أن تقوم الأمانة بإزالتها حفاظًا على المظهر العام للطرق ومنع المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث من بعض المواطنين.

وأهاب أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بالجميع التعاون مع الأمانة وعدم التسبب في تشويه المظهر الحضاري لهذه المدينة السياحية، مؤكدًا أن الأمانة ماضية في حصر جميع الملوثات البصرية المخالفة بالهدا والشفا وباقي المراكز السياحية تمهيدًا لإزالتها خلال الأيام المقبلة ضمن جهود الأمانة لتهيئة المدينة والمواقع السياحية لاستقبال الزوار والسائحين من مختلف مناطق المملكة. وبيّن أن جهود الأمانة تتواصل لاحتواء الظواهر السلبية ومعالجة الملوثات البيئية حيث قطعت الأمانة خطوات متقدمة في هذا المجال بحمد الله في ظل ما تجده من اهتمام ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، ودعم مستمر من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، مشيرًا إلى أن الأمانة تنفذ خلال الفترة الحالية عددًا من المبادرات الخدمية التي من شأنها التسهيل على الأهالي وراحتهم بإذن الله.

يُذكر أن الأمانة ستركز خلال الفترة المقبلة على تنفيذ عددٍ من المشروعات الداعمة لجهود التنمية والتطوير، بالإضافة إلى زيادة مساحة المسطحات الخضراء التي أضفت على المدينة المزيد من البهاء واستمرار أعمال تجميل المدينة والمواقع السياحية.

بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

بالصور .. إزالة الأكشاك والمتروكات المخالفة من المواقع السياحية بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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