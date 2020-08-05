متبرعون بالدم وبحث عن مفقودين.. كيف ساعدت "السوشيال ميديا" في أزمة انفجار بيروت؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صفوت:

لا تزال فرق الإنقاذ في لبنان، تجري عمليات المسح والبحث عن مفقودين جراء الانفجار المروع الذي وقع أمس في مرفأ بيروت، بعدما اشتعلت النيران في مستودع لمادة نترات الأمونيوم الذي كان يحوي نحو ٢٧٥٠ طنًا من تلك المادة سريعة الاشتعال.

وسجلت نحو ١٣٥ وفاة وأكثر من ٤ آلاف إصابة فضلاً عن عشرات المفقودين، إلى ذلك تشكلت مجموعات متطوعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في لبنان، للمساهمة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين والتبرع بالدم للمصابين والإعلان عن أماكن لإيواء الأسر التي تضررت منازلهم بشدة جراء الانفجار.

وتشكلت مجموعة باسم: "تحديد موقع ضحايا بيروت" عبر موقع "إنستجرام" وسرعان ما جمعت أكثر من ٩٧.٦ ألف من المتابعين، وتهتم بنشر صور المفقودين.

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وتمكّنت الصفحة من تحديد موقع 40 شخصًا عُثر عليهم وهم يخضعون للجراحة بالمركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، بحسب ما ذكره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وعبر موقع "فيسبوك" بدأت مجموعات في بث نداءات للتبرع بالأدوية والبطاطين والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات فضلاً عن التبرع بالدم للمصابين.

ونشرت إعلانات لمنازل لإيواء الأسر المتضررة من الانفجار، خاصة الذين يسكنون بالقرب من مرفأ بيروت.

من جانبه، حث الصليب الأحمر اللبناني الناس على عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا إذا كانوا يعانون مرضًا خطيرًا، ودعا الناس إلى التبرع بالدم إذا كانوا قادرين على ذلك.

وأعلن تطبيق "كريم" للرحلات، عن توفير رحلات مجانية في بيروت للأشخاص الذين يريدون التنقل من وإلى مراكز التبرع والمستشفيات للتبرع بالدم، في أعقاب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.