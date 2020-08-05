أخبار عاجلة

اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ضحايا انفجار بيروت.. 113 قتيلا و4 آلاف جريح وعشرات المفقودين

Print
ضحايا انفجار بيروت.. 113 قتيلا و4 آلاف جريح وعشرات المفقودين ضحايا انفجار بيروت.. 113 قتيلا و4 آلاف جريح وعشرات المفقودين

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وأضاف حسن، في تصريح صحفي: "هناك اتفاق على آلية لوضع المستشفيات الميدانية في الخدمة لمعالجة الجرحى بسرعة، وطلبنا هو أن تحدد وزارة الصحة الأماكن المناسبة لوضعها، وكلّنا ثقة بإدارة الجيش".

وتابع: "لسنا ضد الإدارة المشتركة للهبات، وإنما موضوع استلام المستشفيات الميدانية (من الدول التي تقدمها كمساعدات) هو من اختصاص وزارة الصحة لإنقاذ الجرحى والمصابين".

وشدد حسن، على أن "المساعدات يجب أن تتوجه من المطار إلى وزارة الصحة، تحت إشراف الجيش".

وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، أفاد في وقت سابق الأربعاء، بارتفاع عدد الضحايا إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، بعضهم لا يزال تحت الأنقاض.

وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى، في وقت متأخر الثلاثاء، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

وعقب اجتماع له، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قال المجلس إنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق بأسباب الانفجار، "على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة، في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين".

وقدّر محافظ بيروت مروان عبود، قيمة أضرار الانفجار بما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار، رقما أوليا.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت

اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت

الجيش اللبناني أخلى مبنى وزارة الخارجية ومحيطه

الجيش اللبناني أخلى مبنى وزارة الخارجية ومحيطه

سوريا: عشرات القتلى في مواجهات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في جبال اللاذقية

سوريا: عشرات القتلى في مواجهات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في جبال اللاذقية

الرئاسة اللبنانية تنفي رفض تسلم مساعدات عربية ودولية

الرئاسة اللبنانية تنفي رفض تسلم مساعدات عربية ودولية

شبكة عيون الإخبارية