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حزب "أردوغان" بصدد الانسحاب من اتفاقية دولية لحماية النساء

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حزب "أردوغان" بصدد الانسحاب من اتفاقية دولية لحماية النساء حزب "أردوغان" بصدد الانسحاب من اتفاقية دولية لحماية النساء
يتخذ القرار الأسبوع المقبل

حزب

ذكر مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحزب يدرس انسحاب تركيا من اتفاقية دولية، تهدف لحماية النساء؛ ما أثار قلق الناشطين الذين يعتبرون المعاهدة أداة أساسية لمكافحة العنف المنزلي المتزايد.

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين أن الحزب سيتخذ قراره بهذا الشأن بحلول الأسبوع المقبل، وذلك بعد أسابيع فقط من جدل أثارته جريمة قتل امرأة على يد صديقها السابق بشأن كيفية مكافحة العنف ضد النساء.

ورغم توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي في 2011، التي تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي، والتصدي له قضائيًّا، والحد منه، وتعزيز المساواة، شهدت تركيا مقتل 474 امرأة في العام الماضي، وهو ضعف العدد في 2011، بحسب جماعة تراقب جرائم قتل النساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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