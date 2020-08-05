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القبض على منتحل صفة مستشار أوهم 33 شابًا بتعيينهم بمجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

05:46 م الأربعاء 05 أغسطس 2020

كتب - محمود الشوربجي:

تمكنت قوات أمن مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، من القبض على شخص انتحل صفة مستشار، خلال تواجد 33 شخصًا أمام مدخل مجلس الدولة بمقر الدقى وعند سؤالهم عن سبب تجمعهم قالوا إنهم معينين في مجلس الدولة موظفين، ومن بينهم مستشار معين أيضا، بمساعدة شخص ادعى أنه مستشار يدعي "أحمد هلال"، ليتضح أنه منتحل صفة.

وأضافوا أنهم تواصلوا منذ فترة مع منتحل صفة المستشار دون علمهم بأنه "نصاب"، وطالبهم بدفع مبالغ مالية مقابل تعيينهم، وبالفعل قاموا بدفع المبالغ وحدد لهم اليوم لاستلام أوراق عملهم وتوجهوا لقسم شرطة الدقى لتحرير محضر بالواقعة.

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