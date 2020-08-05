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رئيس الوزراء اللبناني يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي

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رئيس الوزراء اللبناني يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء اللبناني يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي
العاهل الأردني يعزي "عون" في ضحايا انفجار مرفأ بيروت

رئيس الوزراء اللبناني يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد خلاله دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له.

وأطلع رئيس "بومبيو" على حجم الخسائر الأولية، مؤكداً أن "التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين".

من جهة أخرى، أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد فيه وقوف الأردن بكل إمكانياتها إلى جانب لبنان، واستعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.

وقدم العاهل الأردني خلال الاتصال تعازيه للرئيس اللبناني بضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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