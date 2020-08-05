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وفاة أستاذين بجامعة الإسكندرية متأثرين بإصابتهما بكورونا

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وفاة أستاذين بجامعة الإسكندرية متأثرين بإصابتهما بكورونا وفاة أستاذين بجامعة الإسكندرية متأثرين بإصابتهما بكورونا

مصراوي Masrawy

03:18 م الأربعاء 05 أغسطس 2020

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفاة كل من الدكتور عبدالمنعم ربيع، أستاذ ورئيس قسم الصدر الأسبق بكلية الطب، والدكتورة منى عثمان محمد طاهر، رئيس مجلس قسم انتاج الدواجن الأسبق بكلية الزراعة، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

ونعى الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، في بيان له اليوم الراحلين، داعيًا أن يتغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

كانت جامعة الإسكندرية خصصت مستشفى "طلبة الجامعة" لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

الدكتورة منى عثمان محمد طاهر

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