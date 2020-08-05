ضبط 4 أجولة بها خام الذهب في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأربعاء، شابًا بحوزته 4 أجولة بها خام الذهب.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بأنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو الحالة الأمنية بطريق (القاهرة-أسوان) الزراعي، تمكنوا من ضبط شخص يستقل سيارة ربع نقل وبحوزته 4 أجولة بداخلها أحجار الكوارتز التي تحتوي على خام الذهب.

جرى تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة.