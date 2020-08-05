أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرنسا ترسل أطباء ومساعدات إلى لبنان بعد "كارثة بيروت"

Print
فرنسا ترسل أطباء ومساعدات إلى لبنان بعد "كارثة بيروت" فرنسا ترسل أطباء ومساعدات إلى لبنان بعد "كارثة بيروت"
ماكرون: "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين ونقف إلى جانبكم"

فرنسا ترسل أطباء ومساعدات إلى لبنان بعد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إرسال "مساعدات" إلى بيروت؛ للوقوف إلى جانب لبنان، بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وقال ماكرون عبر "تويتر"، الثلاثاء: "أعبّر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين، بعد الانفجار الذي أسفر عن قدر كبير من الضحايا والأضرار هذا المساء في بيروت. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائمًا".

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف أن "مساعدات وإمكانات فرنسية سيتم إرسالها" إلى لبنان؛ فضلًا عن "أطنان من المعدات الطبية".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "أطباء طوارئ سيصلون أيضًا إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات" هناك.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: إن "فرنسا واقفة وستقف دائمًا إلى جانب لبنان واللبنانيين. إنها مستعدة لتقديم مساعدتها وفق الحاجات التي ستعبّر عنها السلطات اللبنانية".

وأضاف: "بعدما تضررت بيروت كثيرًا بالانفجارين تُقَدم فرنسا التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمرضى".

وفي أحدث حصيلة ضحايا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 78 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 3700، في انفجارين متتالين ضَرَبا مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية، وأثارا حالة هلع، وتسببا في دمار كبير في بيروت وأنحائها.انفجار بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات

لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟

لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟

شبكة عيون الإخبارية