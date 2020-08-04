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الأهلي يُفتِّت الحزم برباعية.. ويصل للنقطة الـ40

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​في افتتاح جولة "عيدنا عيدين" من الدوري

الأهلي يُفتِّت الحزم برباعية.. ويصل للنقطة الـ40

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي انتصارًا مهمًا على ضيفه الحزم بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء،على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الاهلي عند الدقيقة الثالثة من انطلاقة زمن شوط المباراة الاول أحرزه اللاعب عبدالرحمن غريب بعد تلقيه تمريرة بينية داخل المنطقة ليودع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني عزز عمر السومة من تقدم فريقه محرزًا الهدف الثاني عند الدقيقة ٥٠ بعد تلقيه كرة عرضية أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة ٦١ تمكن كارلوس من تقليص النتيجة للحزم محققًا الهدف الأول بعد تلقيه الكرة أمام مرمى الأهلي، قبل أن يعادل جوناثان النتيجة للحزم بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة ٦٨ من كرة رأسية.

وفي الدقيقة ٨٦ تمكن هيثم عسيري في أول مشاركة له مع الفريق من إحراز الهدف الثالث للأهلي قبل أن يختتم يوسف الحربي مسلسل الأهداف محققًا الهدف الرابع للأهلي عند الدقيقة ٨٨.

الأهلي يُفتِّت الحزم برباعية.. ويصل للنقطة الـ40

الأهلي يُفتِّت الحزم برباعية.. ويصل للنقطة الـ40

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأهلي الحزم الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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