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مشاهد مروعة من مستشفى لبناني للعشرات من جرحى انفجار بيروت ..

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مشاهد مروعة من مستشفى لبناني للعشرات من جرحى انفجار بيروت .. بالفيديو مشاهد مروعة من مستشفى لبناني للعشرات من جرحى انفجار بيروت ..

جي بي سي نيوز :- كشف من ردهات مستشفى في بيروت مشاهد مروعة لعشرات الجرحى الذين أصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية بيروت الضخم اليوم الثلاثاء.

وتوفي أمين عام حزب الكتائب نزار نجاريان متأثراً بإصابته في الانفجار الضخم الذي ضرب بيروت اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لرويترز إن 10 جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت.

وسُمع دوي انفجار، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار. ووصل صوت الانفجار إلى قبرص.

وفي تطور عاجل اشتعلت النيران في باخرة قبالة مرفأ بيروت، بعد الانفجار الضخم، ولم يُعرف ما إذا كان عليها ركاب أو عمال.

وطلب ضابط في المكان من صحافيين مغادرة كل منطقة المرفأ خوفا من انفجار الباخرة التي تحوي وقودا. وبدا أن مستوعبات كثيرة في المرفأ تحولت ركاما.

حداد وطني في لبنان الأربعاء
ومن جانبه، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ الليلة، الثلاثاء، في قصر بعبدا لبحث انفجار بيروت. كما أعلنت حكومة لبنان، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

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