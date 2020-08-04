أخبار عاجلة

8 الصبح - 6 أغسطس .. الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة -
" 8 الصبح " يهنئ الشعب المصري بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة -
هل تغطي شركات التأمين كلفة أضرار انفجار مرفأ بيروت؟ -
قطار وسفينتان وفِعلة رجل.. 8 كوارث فجعت البشرية بـ"النترات" قبل بيروت -
إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد -
عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف -
تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
الري: تنسيق مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث -
إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بصمة" تستعد لإطلاق الملتقى الافتراضي الأول عن الأمراض الوراثیة

Print
"بصمة" تستعد لإطلاق الملتقى الافتراضي الأول عن الأمراض الوراثیة "بصمة" تستعد لإطلاق الملتقى الافتراضي الأول عن الأمراض الوراثیة
بمشاركة نخبة من الأطباء.. وبهدف نشر الوعي

تقیم جمعیة "بصمة" لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة أول ملتقى لها بهدف نشر الوعي بین أفراد المجتمع تجاه الأمراض الوراثیة، والتعریف بالجمعیة والخدمات المقدمة ومجالاتها التابعة لها.

وسيتم إقامة الملتقى عبر المنصة الافتراضية Webnar یوم السبت المقبل مستهدفًا جمیع المصابین بالأمراض الوراثیة وذويهم والمختصین والمهتمین بها.

وستقدم "بصمة" جلسات عن الأمراض الوراثیة مع نخبة من المختصین، كما ستعرض خلال اللقاء أهم إنجازاتها وخدماتها التي تقدمها للمستفیدین، كمبادرة "تباشیر"، وغیرها من المبادرات التي نُفذت خلال الفترة الماضیة.

یُشار إلى أن هذا الملتقى هو الأول لجمعیة "بصمة" لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة، وهدفه نشر الوعي بین أفراد المجتمع تجاه الأمراض الوراثیة، والتعریف بالجمعیة والخدمات المقدمة ومجالاتها التابعة لها. كما أنه سیتم الإفصاح عن شراكتها مع مؤسسة "الجمیح" الخیریة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل تغطي شركات التأمين كلفة أضرار انفجار مرفأ بيروت؟

هل تغطي شركات التأمين كلفة أضرار انفجار مرفأ بيروت؟

قطار وسفينتان وفِعلة رجل.. 8 كوارث فجعت البشرية بـ"النترات" قبل بيروت

قطار وسفينتان وفِعلة رجل.. 8 كوارث فجعت البشرية بـ"النترات" قبل بيروت

إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"!

إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"!

دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد

دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية