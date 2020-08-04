شاهد.. محافظ بيروت باكيًا: ما حدث اليوم أشبه بهيروشيما وناغازاكي

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أكد أن الانفجار لا نعرف أسبابه حتى الآن

لم يتمالك محافظ بيروت، مروان عبود، نفسه ليذرف الدموع وهو يتحدث عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء.

وكشف المحافظ عبود، في تصريح تلفزيوني؛ أن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف بحسب مقطع لقناة سكاي نيوز: "أنه كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه"، مشيرًا إلى أن الانفجار "يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناغازاكي".

وخلف الانفجار عشرات الجرحى، فيما قالت مراسلتنا إن المعلومات متضاربة بشأن الحادث، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الواقعة ناجمة عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.

وكان حريق كبير قد اندلع اليوم في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ويأتي الانفجار قبل ثلاثة أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. انفجار بيروت