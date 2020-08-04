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.. المشاهد الأولية لانفجارات لبنان.. والرئيس عون يدعو لاجتماع طارئ

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بالفيديو.. المشاهد الأولية لانفجارات لبنان.. والرئيس عون يدعو لاجتماع طارئ .. المشاهد الأولية لانفجارات لبنان.. والرئيس عون يدعو لاجتماع طارئ
أعطى توجيهاته الى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعياته

بالفيديو.. المشاهد الأولية لانفجارات لبنان.. والرئيس عون يدعو لاجتماع طارئ

اندلع اليوم حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة وتناقلته مقاطع عبر اليوتيوب.

من جانبه وفي سياق متصل؛ دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ مساء اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، لمتابعة الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.

وبحسب اليوم: فقد تابع الرئيس عون الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب عون تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت. انفجار بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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