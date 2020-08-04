متحدث باسم البنتاغون: نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت وقلقون حيال ضحايا محتملين

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جي بي سي نيوز :- قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في أول تعليق على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، "نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت، وقلقون حيال ضحايا محتملين نتيجة شدة الانفجار".

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وأعلن مدير عام الجمارك اللبناني بوقت لاحق أن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن هناك عددا كبيرا من الإصابات، موعزا لكل المستشفيات بإستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

المصدر وكالات