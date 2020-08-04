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الجمارك اللبنانية: مادة النترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت

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الجمارك اللبنانية: مادة النترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الجمارك اللبنانية: مادة النترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- أعلن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، أن مادة النترات، كانت السبب الرئيسي في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية".

وأضافت، بأن "حريقا كبيرا إندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي".

وأشارت، إلى أن "فرق الإطفاء هرعت إلى المكان، وتعمل على إخماد النيران".

من جهته، أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن هناك عددا كبيرا من الإصابات"، موعزا لكل المستشفيات بإستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر أمنية وطبية لبنانية، بـ"سقوط 10 ضحايا على الأقل في انفجار مرفأ بيروت".

المصدر: "وكالات"

جي بي سي نيوز

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