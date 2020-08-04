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جازان.. عدسة "سبق" ترصد شوارع أغلقتها الأمطار وهكذا كانت خطة المرور

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استمرّ هطولها منذ أمس الأربعاء

جازان.. عدسة

شهدت منطقة جازان، اليوم، هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، وذلك منذ أمس الأربعاء، واستمرت إلى ظهر اليوم، وأسهمت في صفاء الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

ورصدت "سبق" تواجد رجال المرور الذين دعوا قائدي المركبات إلى توخّي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونفذ مرور جازان خطته التي رسمها لعدم عرقلة سير المركبات؛ حيث قام بإغلاق عدد من الطرق وفتح طرق بديلة حتى يتسنى لقائدي المركبات المرور بكل يسر.

وتَسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق عدد من الطرق، حتى تم تصريف المياه؛ فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني.

جازان.. عدسة

جازان.. عدسة

جازان.. عدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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