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فلسطين: 229 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين: 229 إصابات جديدة بفيروس كورونا فلسطين: 229 إصابات جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع إجمالي الحالات بالسودان إلى 11,780

فلسطين: 229 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و738 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48 %، بعد أن كانت أمس 44.9 %.

وأشارت إلى أن الإصابات في داخل مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث جرى اليوم إضافة 375 إصابة جديدة، وهي حصيلة الإصابات لـ 4 أيام الماضية.

من ناحية ثانية، سجلت السلطات السودانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 11 حالة وفاة جديدة.

وكشفت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 11780 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 763 حالة وفاة، وشفاء 6194 من المصابين.فلسطين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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