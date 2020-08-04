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الأولى على الثانوية العامة بالقليوبية: توقعت النتيجة وحُلمت بمكالمة الوزير

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الأولى على الثانوية العامة بالقليوبية: توقعت النتيجة وحُلمت بمكالمة الوزير الأولى على الثانوية العامة بالقليوبية: توقعت النتيجة وحُلمت بمكالمة الوزير

مصراوي Masrawy

01:00 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قالت الطالبة "علا أحمد سعد" بالقسم الأدبي في الثانوية العامة، والتى حصلت على مجموع 409 درجات بنسبة 99.7٪، إنها توقعت أن تكون من ضمن أوائل الثانوية العامة وحلمت بمكالمة الوزير وتهنئتها.

وأضافت "علا" ابنة منطقة "أتريب" ببنها، في حديثها لـ"مصراوي"، إن طموحها أن تلتحق بكلية الألسن لتستكمل مسيرة تفوقها، مشيرة إلى أن والدها أحمد سعد إبراهيم الموظف في إحدى شركات الإلكترونيات الخاصة، ووالدتها ربة منزل، هما السبب الحقيقي فيما وصلت إليه.

وأوضحت "علا"، أنها كانت تجتهد في مذاكرتها، وتذاكر ما بين 8 إلى 10 ساعات يوميًا: "كنت من الأوائل على مدرستي خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية وبمختلف سنوات النقل".

وأضافت "علا"، أن المادة المفضلة لديها كانت اللغة الانجليزية، ومعلمها المفضل هو مدرس اللغة النجليزية، مشيرة إلى أنها كانت تعتمد منذ أزمة كورونا على المذاكرة عن طريق الدروس "أون لاين"، وأن ما وصلت إليه هو بتوفيق من الله عز وجل.

من جانبه قال أحمد سعد إبراهيم، والد الطالبة إن فرحته لا توصف بنجاح ابنته وتفوقها وأنها كللت تعبه بذلك التفوق وأن سعادته لا يمكن وصفها، مطالبًا إياها ببذل المزيد من الجهد لتصبح أستاذة جامعية وتحقق أملها بكلية الألسن التي كانت تتمنى الالتحاق بها منذ سنوات.

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