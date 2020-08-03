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بعد الأمطار .. سكان "وادي قرسان" يطالبون بإنهاء معاناتهم مع طريق ترابي

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"سبق" نقلت شكواهم للمحافظ

بعد الأمطار .. سكان

ناشد سكان وادي "قرسان" بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وزارة النقل بتوفير معدات وعمال من أجل تسوية الطريق الترابي والذي غيبته السيول بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وقال السكان إنهم "يتكبدون معاناة منذ الجمعة الماضية، وإنهم تواصلوا مع فرع النقل ولكن دون جدوى".

وأشاروا في شكوى تلقتها "سبق"، إلى أن مطالبهم تتمثل في توفير آلية لتعبيد الطريق بشكل مستمر والذي يمتد لقرابة ألفي متر، وأنهم يتمنون من وزارة النقل وضع حد لمشكلتهم مع الطريق وذلك بسفلتته.

ولفتوا إلى أنه عند هطول الأمطار لا يستطيعون الخروج أو الوصول لمنازلهم، ويتم احتجازهم حتى تحظر المعدة من قبل فرع النقل.

وبين أحد السكان أنه حالياً في المستشفى برفقة والدته، وأنه لا يستطيع الوصول للمنزل بعد الأمطار التي هطلت اليوم، والتي زادت من معاناتهم بعد أن جرفت الطريق.

من جهتها نقلت "سبق" شكوى السكان إلى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة.

بعد الأمطار .. سكان

بعد الأمطار .. سكان

محافظة هروب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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