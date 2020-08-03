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المطالبة بالابتعاد عن التعصب الرياضي.. ختام ندوة "الإعلام الرياضي مواجهات دون تفويض"

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المطالبة بالابتعاد عن التعصب الرياضي.. ختام ندوة "الإعلام الرياضي مواجهات دون تفويض" المطالبة بالابتعاد عن التعصب الرياضي.. ختام ندوة "الإعلام الرياضي مواجهات دون تفويض"

المطالبة بالابتعاد عن التعصب الرياضي.. ختام ندوة

نظمت هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء "عن بُعد" أمس، ندوة بعنوان: "الإعلام الرياضي مواجهات دون تفويض"، بمشاركة عدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الرياضي.

وتناولت الندوة دور الإعلام الرياضي في إبراز النشاطات والإنجازات الرياضية على مختلف المستويات، وتعزيز القيم والمسؤولية الاجتماعية، والابتعاد عن التعصب الرياضي والشائعات في مختلف الوسائل والمنابر الإعلامية، وأهمية الرسالة الرياضية وأثرها، وشمولية الإعلام لمختلف الرياضات والألعاب المختلفة، إلى جانب أهمية ودور الإعلام في تطور القطاع الرياضي والشبابي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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