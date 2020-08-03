أخبار عاجلة

الدم أصبح ميه.. شاب يقتل جده بالفأس طمعًا فى أمواله -
الأخبار - الصليب الأحمر: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4 ألاف في انفجار لبنان -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية -
ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي -
"الأرياني" يحذر من "صافر": قنبلة موقوتة خطرها يفوق انفجار مرفأ بيروت -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "'طارق سليمان " بضيافة(أحمد شوبير) بتاريخ 5/08/2020 -
ملعب ONTime -لقاءات خاصة مع حلمي طولان وسامي قمصان قبل مبارة الأهلي وإنبي في الدوري -
ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم -
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض

Print
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض
سجّلت 89 إصابة جديدة و137 حالة تعافٍ

انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 89 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 280.093 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.540 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 9 حالات، تلاها السليل 8 حالات، أما حوطة بني تميم والدلم والمجمعة والدرعية وحريملاء فقد تم رصد 4 حالات، بعدها 3 حالات في وادي الدواسر والزلفي، ثم حالتين في عفيف، وأخيراً رصد حالة جديدة في الدوادمي والحريق والمزاحمية والقويعية وضرما.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 137 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48.126 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 830 حالة وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية