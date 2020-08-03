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انتعاش الطلب.. تنامي أنشطة مصانع منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2019

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انتعاش الطلب.. تنامي أنشطة مصانع منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2019 انتعاش الطلب.. تنامي أنشطة مصانع منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2019
بعد مزيد من إجراءات تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي

انتعاش الطلب.. تنامي أنشطة مصانع منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2019

أظهر مسح، أجري اليوم، تنامي أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أوائل 2019، في ظل انتعاش الطلب بعد مزيدٍ من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وانتعش مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ليسجل 51.8 نقطة في يوليو الماضي من 47.4 نقطة سجلها في يونيو الماضي، متجاوزاً مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير 2019.

ووفق " اليوم"، كانت بيانات قد أظهرت انكماش منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.1%، وذلك في ظل أزمة كورونا.

وفي إطار دعم الاقتصاد الأوروبي، عزز البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 750 مليار يورو.

وبالنسبة لألمانيا أظهر مسح أن المصنعين الألمان شهدوا في يوليو الماضي توسعاً في النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، مما ينبئ باستمرار تعافي القطاع.

وارتفع مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 نقطة في يوليو الماضي، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في 19 شهرا.

وربط الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت"، فيل سميث، الزيادة بتحسن قوي في كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.

وأضاف أن المسح أشار إلى استمرار الطلب في ألمانيا دون مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يحول دون تعاف أقوى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية