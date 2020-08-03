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بأدنى حصيلة منذ أشهر.. تسجل 5394 إصابة بكورونا

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بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكورونا بأدنى حصيلة منذ أشهر.. تسجل 5394 إصابة بكورونا
ليصبح الإجمالي في البلاد 856264 حالة منها 14207 وفيات

بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكورونا

سجلت ، اليوم الإثنين، 5394 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى معدل يومي منذ أشهر، إضافة إلى 79 وفاة جديدة مقابل 70 أمس، لتصبح الحصيلة 856264 حالة، منها 14207 وفيات.


ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.

وحسب التقرير، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية