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إطلاق "عيدنا عيدين" على الجولة المقبلة من دوري المحترفين والدرجة الأولى

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إطلاق "عيدنا عيدين" على الجولة المقبلة من دوري المحترفين والدرجة الأولى إطلاق "عيدنا عيدين" على الجولة المقبلة من دوري المحترفين والدرجة الأولى
احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبد العزيز

إطلاق

وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بـ "عيدنا عيدين".

وتأتي هذه التسمية احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى -بحمد الله-، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ وذلك في محبة وتقدير وعرفان من الرياضيين كافة في ؛ لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.

يُذكر أن المنافسات الكروية ستعود الثلاثاء المقبل بمواجهات عدة بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة المستجد، التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في كل الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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