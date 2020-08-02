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الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة"
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
"جان مارك".. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في "فاجعة بيروت"
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الخميس 06 أغسطس 2020 09:13 صباحاً
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Mbc مصر
صاحبك أبو دم خفيف
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Mbc مصر
الأحد 02 أغسطس 2020 12:06 مساءً
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