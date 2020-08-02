"بدر بن فرحان": نعمل على تسجيل محمية جزر فرسان في اليونسكو

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مؤكدًا: بلادنا غنية بإنسانها وتنوعها الطبيعي والثقافي

أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، أن وزارته تعمل حاليًا على تقديم ملف محمية جزر فرسان الرائعة لتسجيلها في قائمة "الماب" في اليونسكو.

وقال وزير الثقافة في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "نعمل على تقديم ملف محمية‫ جزر فرسان الرائعة لتسجيلها في قائمة الماب في اليونسكو". مؤكدًا: "بلادنا غنية بإنسانها وتنوعها الطبيعي والثقافي".

وتقع محمية جزر فرسان في القسم الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر، وتبعد نحو 42 كيلومترًا عن ساحل مدينة جازان، وتبلغ مساحتها نحو 5408 كيلومترات مربعة.

وتضم مجموعة جزر فرسان أكثر من 84 جزيرة، أكبرها جزيرة فرسان الكبيرة، والسقيد (فرسان الصغرى)، وقماح، وهي الجزر الآهلة بالسكان الذين يعمل غالبيتهم في صيد الأسماك وزراعة الدخن والذرة.

وتتألف جزر فرسان من مسطحات من الأحجار الجيرية الشعابية، يتراوح متوسط ارتفاعها عن سطح البحر بين 10 و20 مترًا، وقد يصل إلى 40 مترًا.

أما أقصى ارتفاع فهو 75 مترًا. وتسمى هذه المرتفعات محليًّا بالجبال.

وهناك عدد من الأودية القصيرة التي تنتهي إلى البحر. أما السواحل فمغطاة برمال كلسية بيضاء، نتجت من تحطم الشعاب المرجانية والأصداف البحرية.وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان جزيرة فرسان جزر فرسان