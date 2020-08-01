في قبضة رجال الأمن .. فيديو يوضح جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين

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بينها القبض على تشكيل عصابي مكون من 12 مقيمًا .. وجناة ارتكبوا 96 واقعة

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" أنه تم إلقاء القبض على مواطن ارتكب ثلاث جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وبحسب الفيديو تم القبض على مواطن وثلاثة وافدين من جنسية إفريقية قاموا بارتكاب (96) حادثة جنائية، شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحال التجارية، والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة.

ولفت المقطع إلى أنه تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن واستيقاف قائد مركبة والاستيلاء عليها، واستخدامها بارتكاب عددٍ من جرائم سلب العمالة الوافدة.

وأشار المقطع إلى أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيمًا من عدة جنسيات قاموا بسرقة مواد صحية بقيمة (200,000) ريال من أحد المستودعات، كما تم القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا (68) قضية جنائية تمثلت بسرقة المنازل وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وقضايا نشل في أحياء متفرقة.

وتم القبض على اثنين من المخالفين لنظام أمن الحدود من جنسية إفريقية قاما بارتكاب (3) جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واستيلائهما من خلالها على ما يقارب (300,000) ريال.

وأشار الفيديو إلى القبض على أربعة مواطنين ومقيم من جنسية عربية قاموا بالاعتداء على وافدين يستقلون دراجة نارية، وسلب ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح.