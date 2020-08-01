أخبار عاجلة

جمهور التالتة - لقاء ممتع مع تامر بدوي واحمد عز لتحليل أهم المبارايات المحلية قبل انطلاق عودة الدوري -
شاهد.. الباخرة السياحية "أورينت كوين" تغرق بالكامل في مرفأ بيروت -
بيروت منكوبة.. تضامن عربي ودولي مع لبنان -
دمار بالمليارات.. مرفأ بيروت بالأرقام! -
انفجار مرفأ بيروت.. مساعدات ودعم روسي إلى لبنان -
نترات الأمونيوم.. قنبلة "نووية" فجرت بيروت -
مشاورات مصرية حول طرح أديس أبابا -
لحظة انهيار مبنى سكني في طهران -
انفجار بيروت.. من المسؤول عن الكارثة؟ -
كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في قبضة رجال الأمن .. يوضح جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين

Print
في قبضة رجال الأمن .. فيديو يوضح جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين في قبضة رجال الأمن .. يوضح جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين
بينها القبض على تشكيل عصابي مكون من 12 مقيمًا .. وجناة ارتكبوا 96 واقعة

في قبضة رجال الأمن .. فيديو يوضح جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين

استعرض الأمن العام في مقطع عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" أنه تم إلقاء القبض على مواطن ارتكب ثلاث جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وبحسب الفيديو تم القبض على مواطن وثلاثة وافدين من جنسية إفريقية قاموا بارتكاب (96) حادثة جنائية، شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحال التجارية، والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة.

ولفت المقطع إلى أنه تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن واستيقاف قائد مركبة والاستيلاء عليها، واستخدامها بارتكاب عددٍ من جرائم سلب العمالة الوافدة.

وأشار المقطع إلى أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيمًا من عدة جنسيات قاموا بسرقة مواد صحية بقيمة (200,000) ريال من أحد المستودعات، كما تم القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا (68) قضية جنائية تمثلت بسرقة المنازل وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وقضايا نشل في أحياء متفرقة.

وتم القبض على اثنين من المخالفين لنظام أمن الحدود من جنسية إفريقية قاما بارتكاب (3) جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واستيلائهما من خلالها على ما يقارب (300,000) ريال.

وأشار الفيديو إلى القبض على أربعة مواطنين ومقيم من جنسية عربية قاموا بالاعتداء على وافدين يستقلون دراجة نارية، وسلب ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محتجون يعترضون موكب الحريري في وسط بيروت .. بالفيديو

محتجون يعترضون موكب الحريري في وسط بيروت .. بالفيديو

فيديو الأب والخادمة.. شاهد ماذا فعلا لحظة انفجار بيروت

فيديو الأب والخادمة.. شاهد ماذا فعلا لحظة انفجار بيروت

فيديو.. لقطات جوية توثّق آثار الدمار بعد يوم من انفجار بيروت

فيديو.. لقطات جوية توثّق آثار الدمار بعد يوم من انفجار بيروت

رئيس الوزراء اللبناني يعاين أضرار السراي الحكومي جراء الانفجار.. بالفيديو

رئيس الوزراء اللبناني يعاين أضرار السراي الحكومي جراء الانفجار.. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية