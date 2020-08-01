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الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد

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الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد
الشركة: قدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة ضيوف الرحمن

الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد

أوضحت الشركة للكهرباء أن الاستقرار الكامل للخدمات الكهربائية مازال مستقرًا في ثاني أيام العيد بالمشاعر المقدسة، وأحمال مكة 2623 ميجاوات، وقدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة الحجاج.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى لموسم الحج، في يوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة 2723 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 47 ميجاوات، ومشعر عرفات 28 ميجاوات، ومشعر منى 57 ميجاوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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