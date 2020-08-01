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بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

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مستمرة بغزارة منذ أسبوع.. وتجمعات كثيرة للمياه والأحجار بالشوارع

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

مع استمرار الحالة المطرية على محافظة فيفاء منذ أسبوع، تواصل بلدية المحافظة أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة إثر الأمطار الغزيرة التي ما زالت تشهدها المحافظة خلال الموجة الحالية.

واستنفرت بلدية فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وقامت بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه، ومتابعة أعطال الإنارة، إضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي أُغلقت بسبب الانهيارات.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس أحمد محمد علوان، أن عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية شهدت انهيارات، بعضها أغلق الطريق تمامًا، وقد تمت مباشرتها وفتحها في أوقات قياسية، منها طريق 20، وطريق الحزام، وطريق القزعة، وطريق آل برقان، وطريق السربة، والعمامي، والسلماني، وآل شراحيل.. وغيرها من الطرق التي شهدت انهيارات جزئية وكاملة.

وأكد علوان أن البلدية ما زالت مستمرة في متابعة الحالة المطرية؛ إذ شكّلت غرفة عمليات وفريقًا للطوارئ، يعمل على مدار الساعة، يتم من خلاله متابعة أي مستجدات تحدث من جراء هطول الأمطار، واستقبال البلاغات ومباشرتها، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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