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"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

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كما تحسن كفاءة سلاسل الإمداد والدورة الاقتصادية وتُسهم بتخفيض التكاليف

أعلنت الجمارك أن مبادرة التقديم المسبق للمستندات، تُسهم قبل 72 ساعة من وصول الشحنة في تقليل الوقت المستغرق في عملية الفسح، وتساعد أيضًا في فسح الشحنة خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن تقديمك المسبق للبيان الجمركي وأرشفة المستندات المطلوبة تُسهم في تقليل الوقت المستغرق للفسح، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الدورة الاقتصادية، وتخفيض التكاليف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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