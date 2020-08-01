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هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة

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هدفه إعادة الرياضة للواجهة..

تقدَّم ديديه دروجبا، نجم كرة القدم العاجية، بترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد بلاده، واعدًا بتحقيق نهضة في الرياضة الشعبية التي "تعاني" راهنًا، بحسب الهداف السابق لنادي تشلسي الإنجليزي.

وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده، لكنه حظي في النهاية بثماني رعايات، ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات.

وقال دروجبا البالغ 41 عامًا: "لا يهمني كثيرًا أن أكون رئيسًا للاتحاد العاجي، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة هي أن كرتنا تعاني؛ وعلينا أن نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القدم العاجية".

وتابع: "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم العاجية. من المهم أن أعيد لكرة القدم العاجية ما قدمته لي".

هدفه إعادة الرياضة للواجهة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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