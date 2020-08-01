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يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار أيساياس

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ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار أيساياس يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار أيساياس
وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة للولاية

ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار أيساياس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد اليوم، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة للولاية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار أيساياس.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن إجراء الرئيس ترامب يتيح لوزارة الأمن الداخلي، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للطوارئ، من إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في 19 مقاطعة.

وأفاد البيان أن وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، والمعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ، ودعم المأوى بتمويل اتحادي بنسبة 75 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية