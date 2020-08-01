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أمانة محافظة الطائف ترصد 22 حالة ذبح عشوائي

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تولّت ضبط العمالة التي تمارسها.. وتعقيم المواقع

أمانة محافظة الطائف ترصد 22 حالة ذبح عشوائي

رصدت الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للأسواق بأمانة محافظة الطائف، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عمالة وافدة تقوم بالذبح العشوائي في الأراضي الفضاء بعدة مواقع بالمحافظة.

وشملت هذه المواقع "منتزهات عامة" تعرضت للتلوث البيئي، وأصبحت تنبعث منها الروائح الكريهة؛ جراء ترك جلود الأغنام ودمائها.

وحاولت العمالة ممارسة تلك الأعمال بعيداً عن الأنظار، لكن تم كشف مخالفتهم للأنظمة وللإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي ، وتم ضبط عدد منهم وإحالتهم للجهات المختصة.

وكشفت "سبق" عن رصد فرق الأمانة لأكثر من 22 حالة ذبح عشوائي، فيما يجري تنظيف وتعقيم المواقع، مع استمرار الرقابة والمتابعة لمنع تلك المخالفات ومعاقبة مرتكبيها.

أمانة محافظة الطائف ترصد 22 حالة ذبح عشوائي

أمانة محافظة الطائف ترصد 22 حالة ذبح عشوائي

أمانة محافظة الطائف ترصد 22 حالة ذبح عشوائي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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