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رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كبش العيد في باكستان

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رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كبش العيد في باكستان

دشنت رابطة العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشروع (كبش العيد) في باكستان.

وأقيم حفل بهذه المناسبة اليوم بالمكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ، ونائب رئيس البعثة بسفارة المملكة العربية لدى باكستان محمد بن خلف العنزي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان الأستاذ سعد بن مسعود الحارثي أن مشروع كبش العيد الذي تم تدشينه اليوم يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي كل عام في عدد من دول العالم، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدول، حيث يتم ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المستفيدين من الفقراء والمحتاجين.

من جانبه، ثمّن وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ جهود رابطة العالم الإسلامي، وعلى رأسها الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على جهودها المميزة في مجال العمل الإنساني، واستشعارها بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني.

رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كبش العيد في باكستان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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