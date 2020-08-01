أخبار عاجلة

العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا -
وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا -
رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن -
إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا -
السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 -
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض -
"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية -
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج -
"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سقوط " قلاب" من أعلى عقبة "مِرار الليث"

Print
جاء لصيانتها من الانجراف جراء هطول الأمطار

سقوط

تعرَّضت مركبة من نوع "قلاب" تابعة لإحدى الشركات بوزارة النقل، لحادث انقلاب في نفس المكان الذي جاءت لمباشرة أعمال الصيانة فيه؛ وذلك في عقبة المرار الواقعة شرقي الليث.

وتعرضت مركبة من نوع " قلاب " تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة النقل، لحادث انقلاب في عقبة المِرار الواقعة شرقي محافظة الليث، بالتحديد على امتداد طريق سفوح الجبال بقرية ذهب، حيث جاءت ضمن معدات لصيانة العقبة نفسها التي انقلبت فيها، بعد أن تعرضت للانجراف من جراء الأمطار الأخيرة التي هطلت مؤخراً على المنطقة.

وبحسب المعلومات فإن السائق نجا بأعجوبة برغم أن المعدّة هوت به من أعلى العقبة، فيما لم يتم استخراج المركبة لوعورة الموقع الذي سقطت فيه.

وأعاد الحادث، مطالب الأهالي بضرورة صيانة الطريق من جراء الأمطار، وحماية العقبة من الانجراف المتكرر، حيث ذكروا أنه على الرغم من كثرة الحوادث في هذه العقبة على وجه الخصوص، بسبب ما تتعرض له من الانجراف من جراء الأمطار بشكل مستمر، إلا أن الشركة المنفذة لم تقم بواجبها، ولا تزال تتقاعس في الاهتمام والعناية بالطريق وعدم وضع مصدات للسيول لحمايته مستقبلاً، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

سقوط

سقوط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا

وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا

إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية