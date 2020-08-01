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ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج

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ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج
مؤكداً أن ذلك يعكس مدى قدرة المملكة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج

أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروفاً استثنائية بسبب جائحة ، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى قدرة المملكة العربية وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.

وثمن جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الجهود الكبيرة لقيادة وحكومة المملكة بتنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، سائلاً المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يرفع هذه الغمة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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