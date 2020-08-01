أخبار عاجلة

السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 -
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض -
"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية -
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج -
"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مركبتين بطريق الساحل

Print
أبوزيد: قدمت الخدمة الإسعافية الطارئة ونقلت الحالات إلى أقرب منشأة

جدة .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مركبتين بطريق الساحل

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل.

وأوضح الناطق باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم السبت عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كبري عمق.

وأضاف:على الفور توجهت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 6 حالات، منها حالتا وفاة، وإصابتان حرجتان، وإصابتان ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا

وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا

إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية