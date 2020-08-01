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تسجِّل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة تسجِّل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة
ارتفاع حالات الشفاء إلى 39638 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجِّل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 1402 متعافٍ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 94078 حالة، من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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