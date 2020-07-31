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"أمانة جدة" تحبط تهريب 76 ذبيحة "غير صالحة" للاستهلاك قادمة من مكة وتحتجز 18 مركبة

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عبر 4 نقاط تفتيش

أحبطت أمانة محافظة جدة اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك ، تهريب (76) ذبيحة فاسدة "غير صالحة للاستهلاك" قادمة من المشاعر المقدسة من خلال أربع نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت (18) مركبة تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحال التجارية والمطاعم.

وبيّن الزهراني أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة، بالتنسيق مع المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.

أمانة جدة لحوم فاسدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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