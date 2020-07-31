"صقر الرجاجيل".. الفيصل يسطر قصيدة بمناسبة شفاء الملك سلمان

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قال فيها: تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني.. أنت الفخر والمجد للعز نوماس

سطَّر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قصيدة جديدة بعنوان "صقر الرجاجيل" بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، قال فيها:

لا باس يا صقر الرجاجيل لا باس

أقولها عني وعن باقي الناس

تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني

أنت الفخر والمجد للعز نوماس

وأنت الذي عند النوايب نجي له

مكة الأمير خالد الفيصل