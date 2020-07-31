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حاج: ما تحقق بالحج مفخرة لكل سعودي يستشعر جهود مملكة العطاء والإنسانية

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حاج: ما تحقق بالحج مفخرة لكل سعودي يستشعر جهود مملكة العطاء والإنسانية حاج: ما تحقق بالحج مفخرة لكل سعودي يستشعر جهود مملكة العطاء والإنسانية
رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة شفائه وخروجه من المستشفى

حاج: ما تحقق بالحج مفخرة لكل سعودي يستشعر جهود مملكة العطاء والإنسانية

رفع الحاج الدكتور زياد حلمي طبيب الأمراض الجلدية بمستشفى الملك فهد بجدة التهنئة المقرونة بالدعاء الخالص لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة شفائه وخروجه من المستشفى، بعد أن منّ الله عليه بالعافية، مشيرًا إلى أنه تلقى نبأ خروجه من المستشفى وهو بمشعر مزدلفة بعد أن أفاض من عرفات ولسانه لم يفتر عن الدعاء للملك .

وعبّر الدكتور "زياد" الذي يحج لأول مرة بحياته ضمن الحج الاستثنائي هذا العام أن ما تحقق في الحج مفخرة لكل سعودي يستشعر الجهود العظيمة التي تقدمها مملكة العطاء والإنسانية .

وعن جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا قال "زياد" المملكة أنموذج للإنسانية والرقي والمحافظة على الإنسان والحرص على سلامته، لافتًا إلى أن قرار شمولية العلاج المجاني لجميع المقيمين وحتى المخالفين رسالة عملية لإنسانية المملكة وقيادتها الرشيدة .

وثمن في ختام تصريحه لـ "سبق" الجهود المقدمة لخدمة الحجاج من مختلف القطاعات المعنية بخدمة الحجاج في هذا الحج المتميز الذي نفذته على الرغم من الجائحة العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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