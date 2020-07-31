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طمأنينة وسكينة في 17 ألف مسجد.. الجموع تؤدي صلاة عيد الأضحى بمناطق المملكة

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فيما تطرق الخطباء إلى منّة الله على الحجاج وأحكام الأضحية وفضل الدعاء وغيرها

طمأنينة وسكينة في 17 ألف مسجد.. الجموع تؤدي صلاة عيد الأضحى بمناطق المملكة

أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، في (17129) جامعاً ومسجداً إضافياً بمناطق ومحافظات المملكة في طمأنينة وسكينة وخشوع، حيث شهدت الجوامع والمساجد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا تماشياً مع تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وقد تطرق الخطباء في خطبهم إلى ما منّ الله به على حجاج بيت الله من الوقوف بعرفة في أجواء إيمانية وسكينة وطمأنينة، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن وإقامة فريضة الحج رغم جائحة كورونا .

كما تحدثوا عن أحكام الأضحية وما يتعلق بالعيد وأيام التشريق من أحكام وفضائل يشترك فيها الحاج وغير الحاج، داعين إلى التمسك بالكتاب والسنة واغتنام الفضائل والإكثار من نوافل العبادة والدعاء .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد هيأت جميع الجوامع والمساجد الإضافية للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية، كما أكدت على منسوبي المساجد فتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

طمأنينة وسكينة في 17 ألف مسجد.. الجموع تؤدي صلاة عيد الأضحى بمناطق المملكة

طمأنينة وسكينة في 17 ألف مسجد.. الجموع تؤدي صلاة عيد الأضحى بمناطق المملكة

طمأنينة وسكينة في 17 ألف مسجد.. الجموع تؤدي صلاة عيد الأضحى بمناطق المملكة

عيد الأضحى المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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