أخبار عاجلة

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واشنطن تُوَسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران وتحظر نقل 22 معدنًا إليها

Print
واشنطن تُوَسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران وتحظر نقل 22 معدنًا إليها واشنطن تُوَسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران وتحظر نقل 22 معدنًا إليها
بومبيو: تستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني ولا سيما الصواريخ

واشنطن تُوَسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران وتحظر نقل 22 معدنًا إليها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قررت توسيع نطاق العقوبات التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني لتشمل المعادن التي تُستخدم في دعم برامج طهران النووية.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: إن القائمة تضم 22 معدنًا تُستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني، ولا سيما الصواريخ البالستية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه بموجب هذه العقوبات، سيُحظر نقل أي من هذه المعادن الـ22 إلى إيران؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على إيران إلى أن تتصرف كدولة طبيعية.مايك بومبيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء

شبكة عيون الإخبارية