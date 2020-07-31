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وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك

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وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك
سأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الملك بموفور الصحة والعافية ودوام العزة

وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بموفور الصحة والعافية ودوام العزة والتمكين.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد الأمين أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وينعم بالصحة والعافية والعزة والسداد.الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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